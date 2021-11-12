Появились разъяснения о судьбе троллейбусов, полученных Петрозаводском в подарок от Москвы

ПМУП «Городской транспорт» Петрозаводска не может выпустить на линии троллейбусы, которые предприятие получило в подарок от правительства Москвы, из-за серьезных поломок.
Об этом сегодня на совещании в администрации сообщил директор предприятия Виктор Клещев.
По его словам, из 10 «подарочных» троллейбусов на линию «время от времени» выходят только два. Остальные не работают из-за неисправностей оборудования.
Чтобы привести их в порядок, нужны крупные капиталовложения, которых у предприятия нет, добавил Клещев.
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