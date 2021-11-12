890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
РФС отреагировал на увольнение директора спортшколы №7 Петрозаводска Дениса Семенова 9
28.11.2021 17:37

Появились разъяснения о судьбе троллейбусов, полученных Петрозаводском в подарок от Москвы

Новости. Общество
11:11, 29 Ноября 2021
фото: © Троллейбусы города Петрозаводска

Новости партнеров

ПМУП «Городской транспорт» Петрозаводска не может выпустить на линии троллейбусы, которые предприятие получило в подарок от правительства Москвы, из-за серьезных поломок.

Об этом сегодня на совещании в администрации сообщил директор предприятия Виктор Клещев.

По его словам, из 10 «подарочных» троллейбусов на линию «время от времени» выходят только два. Остальные не работают из-за неисправностей оборудования.

Чтобы привести их в порядок, нужны крупные капиталовложения, которых у предприятия нет, добавил Клещев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2021-11-29 14:39:39
Одно слово, Маасква.
кенгуру
2021-11-29 13:19:57
Собянин слил металлолом карелам,, чтобы самим со сдачей оного не париться, молодец! Может еще на поверхностях металла новый штамм короны привезли.


Где Слабунова с акциями протеста?
лесоруб
2021-11-29 13:18:17
отправить Собянину
0ff
2021-11-29 13:06:22
Был уже один пограничник с теми самыми мерседесами :)
кир
2021-11-29 12:22:52
Самобытные всегда жили на подачках из Москвы.
Вася
2021-11-29 11:42:28
Можно их Сирии подарить,или ДНР.
Os
2021-11-29 12:23:51
Вася, в ДНР с электротранспортом намного лучше, чем в Петрозаводске.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
23.11.2021, 14:01
Вы уволены!
22.11.2021, 10:18
Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска
22.11.2021, 15:33
Три улицы связали новый микрорайон Петрозаводска с городом (ФОТО)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Аналитика

Сегодня 09:00
Ничего лишнего - только деньги
Приватизация без интерпретации
Власти озабочены тем, что планы приватизации государственного и муниципального имущества в Карелии могут вызвать недовольство среди населения.
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Чичин в розыске 4
25.11.2021 15:49
«Давайте следить за качеством воды вместе»
25.11.2021 08:10
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 9
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»