Появились разъяснения о судьбе троллейбусов, полученных Петрозаводском в подарок от Москвы

ПМУП «Городской транспорт» Петрозаводска не может выпустить на линии троллейбусы, которые предприятие получило в подарок от правительства Москвы, из-за серьезных поломок.

Об этом сегодня на совещании в администрации сообщил директор предприятия Виктор Клещев.

По его словам, из 10 «подарочных» троллейбусов на линию «время от времени» выходят только два. Остальные не работают из-за неисправностей оборудования.

Чтобы привести их в порядок, нужны крупные капиталовложения, которых у предприятия нет, добавил Клещев.