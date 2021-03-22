Появились разъяснения об оформлении новой выплаты на детей

Россиянам нужно подать заявление на выплату в новом размере на ребенка от трех до семи лет с 1 апреля по 31 декабря.

Пересчет выплаты произойдет уже с 1 января этого года.

Об этом сообщила в понедельник, 22 марта, пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ Российской газете. Как уточнили в ведомстве, подать заявление можно как лично в МФЦ, так и удаленно через портал госуслуг. По новым правилам размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно. В среднем эти суммы составляют 5,6 тыс., 8,4 тыс. и 11,3 тыс. рублей. По старым правилам выплачивали только 50%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".