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Появились разъяснения об оформлении новой выплаты на детей

Новости. Общество
08:51, 23 Марта 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Россиянам нужно подать заявление на выплату в новом размере на ребенка от трех до семи лет с 1 апреля по 31 декабря.

Пересчет выплаты произойдет уже с 1 января этого года.

Об этом сообщила в понедельник, 22 марта, пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ Российской газете.

Как уточнили в ведомстве, подать заявление можно как лично в МФЦ, так и удаленно через портал госуслуг.

По новым правилам размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно. В среднем эти суммы составляют 5,6 тыс., 8,4 тыс. и 11,3 тыс. рублей. По старым правилам выплачивали только 50%.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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