Появились разъяснения, за что финские власти лишают россиян шенгенской визы

Лишится визы, выданной консульством Финляндии, можно из-за ее неправильного использования.

Разъяснения на этот счет опубликовало петербургское издание «Фонтанка».

Если у вас финский шенген, то основная страна поездок по визе должна быть Финляндия. Если итальянский, то Италия. И так далее. Если сроки визы подходят к концу, а вы так и не побывали на родине вашего «шенгена», то вам не только могут не выдать потом новый, но и отменить старый. И если раньше на «левые» поездки финны закрывали глаза, то теперь с этим стало строже.

Финские пограничники внимательно относятся к авиабилетам и отелям, которые предъявлялись при получении визы. Если бронь фальшивая или же она была отменена сразу после получения заветной наклейки в паспорт, то у пограничников есть возможность это проверить и в случае ложной информации аннулировать визу. Это относится и к заявленным билетам по маршруту — они должны быть реальными.

Вторая самая популярная причина — ложь и путаница в показаниях. Вы едете отдыхать в Италию, а пограничнику рассказываете о Лаппеенранте. Ему ничего не стоит проверить это по базам, и если у вас найдут «второе дно», то визы можно лишиться.

Еще одна причина, которая становится все более массовой, — однократные визы. По ним надо ехать именно в ту страну, которая вам её выдала. Транзит допустим, но должны быть железные основания, почему с визой Испании вы сначала едете в Хельсинки. Любые метания и неопределенность в высказываниях приведут к развороту на границе и аннуляции.

Нарушенные правила дорожного движения в Финляндии и вообще законы в ЕС в зависимости от степени тяжести могут привести к аннуляции визы или отказе в новой.