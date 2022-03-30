Появились желающие купить одно из ведущих в прошлом с/х предприятий Карелии, ставшее банкротом

Многолетние поиски инвестора для обанкроченного молочного хозяйства «Маяк» в Карелии начали давать результаты.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов в интервью для интернет-ресурса «Объясняем. Республика Карелия».

«Я не могу вам называть фамилии претендентов, но сегодня за „Маяк“ реально борется два интересанта…», — сказал министр.

По его словам, если у «Маяка» появится новый собственник, то министерство окажет ему все меры поддержки для восстановления и развития производства.

Это предприятие несколько лет назад считалось одним из передовиков отрасли, но прежний собственник отказался продолжать бизнес, и теперь ферма находится в стадии банкротства.