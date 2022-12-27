Появилось расписание работы мобильного катка в самом центре Петрозаводска

Перед Новым годом на площади Кирова в Петрозаводске заработает мобильный каток.
Мобильный каток на площади Кирова откроется 30 декабря. Открытие запланировано на 11.00, говорится в сообщении паблика «Центр спортивной подготовки».
Катание на коньках бесплатное. Если их нет, на площадке работает прокат.
Напомним, впервые такой каток установили в Петрозаводске в 2019 году.
В прошлом сезоне его посетили около 20 тысяч человек. Особой популярностью в новогодние праздники каток под открытым небом пользовался у школьников и студентов.
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