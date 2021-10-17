Появилось видео ДТП, в котором пострадал ребенок на самокате в центре Петрозаводска

Восьмилетний мальчик был госпитализирован после аварии на улице Красной.

Напомним, ДТП произошло 16 октября, у 14:57 у дома №36 по улице Красная. Водитель автомобиля Chevrolet сбил 8-летнего мальчика, который выехал на самокате из-за припаркованных машин на проезжую часть.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк». Видео выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, как минимум два ребенка на самокатах катались на улице Красная. Один успел проскочить дорогу, а второй попал в ДТП.