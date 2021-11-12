Появилось видео с места массового ДТП в Карелии, где погиб водитель и пострадали два ребенка

В ДТП в Сегежском районе Карелии попали четыре автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД, по предварительным данным, водитель автомашины JAC, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Toyota, двигающимся во встречном направлении.

После этого JAC отбросило на автомобили, ехавшие в попутном направлении — Renault Logan и Mercedes-Benz. В результате ДТП пассажирки Mercedes-Benz , девочки 12 и 13 лет, травмированы. Водитель автомашины Toyota от полученных травм скончался в больнице.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Видео с места ДТП разместил подписчик группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.