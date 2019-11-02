Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)

ДТП случилось в Кондопожском районе республики.

Напомним, 31 октября на Октябрьском шоссе в Кондопоге столкнулись два грузовых автомобилей КамАЗ и Volvo.

По данным ГИБДД, 38-летний водитель Volvo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП 58-летний водитель КамАЗа получил смертельные травмы, от которых скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Водитель Volvo с полученными травмами был госпитализирован.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовали видео с места аварии.

Ранее микроавтобус сгорел на севере Карелии.