Микроавтобус сгорел на севере Карелии

Пожар произошел 31 октября в Лоухском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 21.59 пожарно-спасательное подразделение привлекалось для ликвидации пожара в микроавтобусе Ford Transit.



Автомобиль сгорел.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, в Ужесельге в июле сгорел гараж с автомобилем.