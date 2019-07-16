Во время крупного пожара в Карелии сгорел гараж с автомобилем

Пожар произошел ночью 16 июля в Ужесельге, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.25 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 21 человека (8 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в д. Ужесельга на ул. Центральной. В 3.33 пожар ликвидирован.

В результате сгорела хозпостройка, гараж и автомобиль ВАЗ-2107.

Пожару был присвоен уровень повышенной сложности.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.