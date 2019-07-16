Во время крупного пожара в Карелии сгорел гараж с автомобилем

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Пожар произошел ночью 16 июля в Ужесельге, сообщили в МЧС Карелии.
В 1.25 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 21 человека (8 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в д. Ужесельга на ул. Центральной. В 3.33 пожар ликвидирован.
В результате сгорела хозпостройка, гараж и автомобиль ВАЗ-2107.
Пожару был присвоен уровень повышенной сложности.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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