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Появился еще один претендент на кресло сити-менеджера Петрозаводска

Новости. Политика
09:59, 09 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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К четырем уже зарегистрированным кандидатам на пост главы Петрозаводского городского округа присоединился руководитель регионального отделения ДОСААФ.

В минувший четверг, 8 апреля, в конкурсную комиссию предоставил Валерий Таборов - руководитель регионального отделения ДОСААФ. Он дополнил список из четырех уже зарегистрированных кадидатов, среди которых есть и "святой".

Первым документы на конкурс подал руководитель аппарата КРОО Ассоциации юристов России Михаил Бокша 1956 года рождения.

Затем в комиссию поступили документы от учителя английского языка из МОУ Сунское, представителя партии Социальной защиты 35-летней Екатерины Ганюченко и президента ООО "Святые Карелии" 41-летнего Алексея Таранова.

Последней на сегодняшний день сдала бумаги комиссии депутат Лендерского сельского поселения от "Единой России" 29-летняя Екатерина Кочакова.

Копия списка представленных кандидатур есть у "Столицы на Онего".

Ранее в Петрозаводском городском совете отказались сообщать "Столице на Онего" информацию о кандидатах, претендующих на кресло будущего сити-менеджера.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.
С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-09 11:11:45
Хочут стать правящей элитой :)
Valentina Vonti
2021-04-09 10:36:40
Власть коварная штука-кому повезёт???.
врунофф
2021-04-09 10:33:05
Контингент так себе.. А если точнее, то никак .
Изя
2021-04-09 10:57:38
врунофф, отстой , видимо всех нормальных парфен утащил к себе )))) :)
театральный критик
2021-04-09 10:10:46
не ОСОАВИАХИМ и то ладно
drug
2021-04-09 10:05:55
Слушайте, а Валерий Таборов достойный кандидат.
Знаю его как порядочного, работоспособного и умного человека.
Гость
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