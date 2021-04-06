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Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"

Новости. Политика
14:43, 07 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Стали известны персоны первых претендентов на пост главы Петрозаводского городского округа.

В списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа в настоящее время содержится четыре фамилии.

Первым документы на конкурс подал руководитель аппарата КРОО Ассоциации юристов России Михаил Бокша 1956 года рождения.

Затем в комиссию поступили документы от учителя английского языка из МОУ Сунское, представителя партии Социальной защиты 35-летней Екатерины Ганюченко и президента ООО "Святые Карелии" 41-летнего Алексея Таранова.

Последней на сегодняшний день сдала бумаги комиссии депутат Лендерского сельского поселения от "Единой России" 29-летняя Екатерина Кочакова.

Копия списка представленных кандидатур есть у "Столицы на Онего".

Ранее в Петрозаводском городском совете отказались сообщать "Столице на Онего" информацию о кандидатах, претендующих на кресло будущего сити-менеджера.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-07 16:12:35
В городе и республике отныне будет один хозяин. Всех оппов - на подтанцовку. Мы здесь власть
zanoza
2021-04-07 15:58:25
К чему вся эта возня, даже мормоны вовлечены в этот театр абсурдов :) Все же понимают, что мэром станет ставленник главы региона.
Alexei Chablin
2021-04-07 15:57:11
Кто приставом не был, тот мэром быть не может.
ромео
2021-04-07 15:54:21
яблочники и коммуняки в пролете, как фанера...
Mike
2021-04-07 15:36:45
Это все для того, чтобы создать видимость конкурса. На госслужбе так положено, чтобы как будто были кандидаты. А на самом деле уже заранее известно, кто займет должность. Процедура стара, как мир! Сюрприза не будет- им станет ставленник губернатора. Так проще и легче управлять!
однозначно
2021-04-07 15:45:35
Mike, правда что ли ? Заноза будет расстроена.
ЗС
2021-04-07 15:35:48
ООО "СВЯТЫЕ КАРЕЛИИ" является корпорацией, непубличным обществом, коммерческой организацией, которая ведёт религиозно-политическую просветительскую деятельность по вовлечению в члены церкви "Святые последних дней", или попросту вербует в мормоны. Глава этой церкви находится в США. А карельские мормоны подчиняются руководителю миссионерского центра в Санкт-Петербурге
однозначно
2021-04-07 15:21:42
Имеют конституционное право. Но либерастне это не нравится. :)
Кривой
2021-04-07 14:59:21
А этот цирк будет в прямом эфире!? Люди привыкли к шоу!?!?! В перспективу хорошо сделанных дорог и красивых ,а не уплотнительных районов, с доступными стоянками для машин ,садиками и школами, давно никто не верит....спросите у Гены !?!? Ой нет,тогда у его зама, ой , тоже нет....
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