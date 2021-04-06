Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"

Стали известны персоны первых претендентов на пост главы Петрозаводского городского округа.

В списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа в настоящее время содержится четыре фамилии.

Первым документы на конкурс подал руководитель аппарата КРОО Ассоциации юристов России Михаил Бокша 1956 года рождения.

Затем в комиссию поступили документы от учителя английского языка из МОУ Сунское, представителя партии Социальной защиты 35-летней Екатерины Ганюченко и президента ООО "Святые Карелии" 41-летнего Алексея Таранова.

Последней на сегодняшний день сдала бумаги комиссии депутат Лендерского сельского поселения от "Единой России" 29-летняя Екатерина Кочакова.

Копия списка представленных кандидатур есть у "Столицы на Онего".

Ранее в Петрозаводском городском совете отказались сообщать "Столице на Онего" информацию о кандидатах, претендующих на кресло будущего сити-менеджера.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.