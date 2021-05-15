Глава Петрозаводска Владимир Любарский заявил о большом числе заявок в друзья в соцсети.

Владимир Любарский вечером 15 мая сообщил на своей странице в соцсети о большом числе заявок в друзья от горожан.

«Так, друзья, Контакт сообщает, что осталось одобрить 577 заявок на приём в друзья. Похоже, это надолго. Не всем успел ответить, это мягко сказано, но вот что хочу заметить. Помимо частных, правильнее сказать, точечных вопросов, поступают те, которые можно сгруппировать по предмету обращения: мусор, транспорт, освещение и так далее. Таких вопросов большинство. Все они попадают в перечень из 12 пунктов, с которым я пришёл на отборочную комиссию — ещё будучи кандидатом в мэры.

Я опубликую его в понедельник..... А пока что надо нажимать и нажимать кнопку приема», — заявил Любарский.

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский завел страницу в соцсети «Вконтакте» 13 мая. Прежний руководитель города Ирина Мирошник страницу в соцсети удалила.