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«Надо нажимать и нажимать кнопку приема»

Новости. Политика
11:55, 16 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»
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Глава Петрозаводска Владимир Любарский заявил о большом числе заявок в друзья в соцсети.

Владимир Любарский вечером 15 мая сообщил на своей странице в соцсети о большом числе заявок в друзья от горожан.

«Так, друзья, Контакт сообщает, что осталось одобрить 577 заявок на приём в друзья. Похоже, это надолго. Не всем успел ответить, это мягко сказано, но вот что хочу заметить. Помимо частных, правильнее сказать, точечных вопросов, поступают те, которые можно сгруппировать по предмету обращения: мусор, транспорт, освещение и так далее. Таких вопросов большинство. Все они попадают в перечень из 12 пунктов, с которым я пришёл на отборочную комиссию — ещё будучи кандидатом в мэры.
Я опубликую его в понедельник..... А пока что надо нажимать и нажимать кнопку приема», — заявил Любарский. 

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский завел страницу в соцсети «Вконтакте» 13 мая. Прежний руководитель города Ирина Мирошник страницу в соцсети удалила.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2021-05-16 12:13:34
Эх , не успеть в друганы навязаться , горе то какое .
Гость
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