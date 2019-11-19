Появился макет нового плацкартного вагона (ФОТО)

Пакет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России".

Прототип разработал российский производитель, пишет издание "РИА Новости".



По сути, это привычный плацкартный вагон, но с индивидуальным пространством: там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе, кроме того, у каждого пассажира будет свой личный стол и шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки – в бежевых.





Количество мест в представленном прототипе осталось традиционным: здесь могли бы разместиться 54 пассажира одновременно.





В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" рассказали, что это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций.