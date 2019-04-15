Появился новый вид интернет-мошенничества

Пользователи начали сталкиваться с новым видом интернет-мошенничества, связанным с опросами за вознаграждение и "беспроигрышными лотереями".

Жалобы начали поступать в МВД и Роскомнадзор в апреле текущего года.

Пользователям поступало предложение поучаствовать в опросе за вознаграждение или в "беспроигрышной лотерее", после чего их просили заплатить некую комиссию за так называемый "перевод документов", а также указать данные банковской карты.

Впоследствии происходил вывод средств, для которого использовалась платежная система одного из мобильных операторов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".