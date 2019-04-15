Появился новый вид интернет-мошенничества

Новости по теме
Загрузка...
Пользователи начали сталкиваться с новым видом интернет-мошенничества, связанным с опросами за вознаграждение и "беспроигрышными лотереями".
Жалобы начали поступать в МВД и Роскомнадзор в апреле текущего года.
Пользователям поступало предложение поучаствовать в опросе за вознаграждение или в "беспроигрышной лотерее", после чего их просили заплатить некую комиссию за так называемый "перевод документов", а также указать данные банковской карты.
Впоследствии происходил вывод средств, для которого использовалась платежная система одного из мобильных операторов.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.04.2019, 09:00
14.04.2019, 18:02
12.04.2019, 11:24
11.04.2019, 15:12
10.04.2019, 12:57
09.04.2019, 07:25
Аналитика
12.04.2019 16:25
Политкухня
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
08.04.2019 13:04
08.04.2019 11:59
04.04.2019 15:55
Чтиво
Сегодня 11:59
Личное мнение
Россиянам остается только следить за драмой, которая разворачивается на выборах президента Украины.
11.04.2019 12:40
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?
Комментарии