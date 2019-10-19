Появился прогноз погоды на ближайшие дни в Петрозаводске

Прогноз погоды на три дня.

В паблике "ВКонтакте" "Погода Петрозаводска и Карелии" появился прогноз погоды с 20 по 22 октября.

В воскресенье, 20 октября, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью и днем температура воздуха задержится на показателях +7, +9.

В понедельник, 21 октября, на город обрушится сильный дождь. Ветер западный, 3-7 м/с. Ночью и днем будет +6, +8.



Во вторник, 22 октября, дождя и снега не ожидается. Ветер западный, 3-7 м/с. Ночью похолодает до +1, +3, днем потеплеет +5.