Появление "ушлых москвичей" предрекают после резкого снижения аренды на землю в Карелии

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии готовит изменения в законодательстве, которые позволят снизить размер арендной платы за земельные участки для малого и среднего бизнеса на 70%.

Об этом сообщила и.о. министра Маргарита Логинова на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике.

По ее словам, планируется снижение начальной цены аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. "Если начальная цена, к примеру, будет 4 тысячи, то при снижении начальная цена может стать тысяча рублей – арендная плата в месяц", - пояснила и.о. министра. Депутат Валерий Шоттуев высказал обеспокоенность тем, что при таком снижении арендной платы земельные участки могут вызвать повышенный интерес со стороны московского бизнеса, а карельским предпринимателям будет трудно с ним конкурировать. "Может быть предоставлять какие-то преференции своим предпринимателям, малому бизнесу? А то москвичи то ушлые нахватают этих участков у нас в Карелии", - сказал Шоттуев. Какой ответ он получил, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".