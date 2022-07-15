Пойманного «на живца» торговца наркотиками суд в Карелии оставил за решеткой

Верховный суд Карелии признал законным решение нижестоящей инстанции об аресте обвиняемого в торговле наркотиками.

Об этом сообщили в Кемском городском суде.

Предварительным следствием было установлено, что обвиняемый в Кеми продал наркотики участнику оперативно-розыскных мероприятий, который под видом покупателя совершил «проверочную закупку». Торговец получил за товар 5 тыс. рублей.

Городской суд вынес постановление об аресте обвиняемого, но адвокат добивался отмены этого решения.

Верховный суд Карелии не нашел оснований для более мягкой меры пресечения и оставил обвиняемого под стражей.