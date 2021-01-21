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Пойманные жителем Петрозаводска три судака оказались "золотыми"

Новости. Происшествия
16:07, 22 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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За незаконный вылов рыбы у мужчины конфисковали лодку, дорогой мотор и выписали штраф.

В ночь с 15 на 16 июня прошлого года сотрудники петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте патрулировали в акватории Онежского озера в Прионежском районе. Поскольку там в это время года рыба идет на нерест, ее лов категорически запрещен. Однако это не помешало 40-летнему, официально неработающему жителю Петрозаводска Андрею отправиться на рыбалку в акваторию Онего.

"Сотрудники полиции задержали рыбака-браконьера с тремя судаками, пойманными им на удочки, - рассказал "Столице на Онего" исполняющий обязанности карельского транспортного прокурора Николай Вихров. – Рыба у него была изъята, а мужчине пришлось оплатить штраф в 19 тысяч 830 рублей".

Кроме того, отметил Николай Вихров, по факту случившегося транспортной полицией было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов". Согласно недавнему постановлению мирового суда Прионежского района лодка и дорогой лодочный мотор "Ямаха", а также удочки браконьера конфискованы.

Получается, что незаконно выловленные судаки действительно оказались "золотыми" рыбками. 

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