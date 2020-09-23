Пока бизнес просит не отменять ЕНВД, налоговая в Петрозаводске рассылает предупреждения

Инспекция ФНС по Петрозаводску обратилась к представителям малого и среднего бизнеса, которые платят единый налог на вмененный доход (ЕНВД), с требованием выбрать другой налоговый режим до 1 января, когда ЕНВД будет упразднен.

"С 1 января 2021 года данный режим отменяется. Субъектам предпринимательства, применяющим данную систему, необходимо будет определиться с выбором альтернативного режима налогообложения", - говорится в уведомлении ИФНС.

Чего требует налоговая служба и почему против отмены ЕНВД выступили руководители пяти объединений предпринимателей республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".