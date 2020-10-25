890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Рыбака на резиновой лодке ищут в Ладожском озере четвертые сутки 1
25.10.2020 15:39
Автобус с туристами перекрыл федеральную трассу в Карелии 2
25.10.2020 13:46
В Карелии многие годы копятся "долги" по рубкам ухода 1
25.10.2020 16:40
Здание Музея Карельского фронта до сих пор не сдано в эксплуатацию 2
25.10.2020 16:06
В Карелии дорога с кучами асфальта уходит под снег (ФОТО) 4
25.10.2020 13:11

"Пока в рублях": Кудрин дал совет, что делать со сбережениями

Новости. Общество
09:52, 26 Октября 2020
фото: Андрей Гордеев / Ведомости
Загрузка...

Сбережения, которые не планируется тратить в ближайшее время, лучше хранить частично в рублях, частично в валюте.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в фильме Нашили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения".

"Если у вас небольшие сбережения, то, в целом, можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы запланировали сохранить больше, чем на один год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте", — сказал Кудрин.

Об ожиданиях, связанных с курсом рубля, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дима
2020-10-26 10:36:13
Да он просто гений! Спасибо, капитан!
карел
2020-10-26 10:15:08
Делай на оборот , не ошибёшься .
протестанутый
2020-10-26 10:04:52
У либерастни нет сбережений, ибо не работали никогда. Даже леопольдишка в америку на мамины деньги ездит
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)
21.10.2020, 18:54
Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом
23.10.2020, 12:43
Стало известно состояние заболевшей коронавирусом главы Петрозаводска

Чтиво

23.10.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»