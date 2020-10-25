"Пока в рублях": Кудрин дал совет, что делать со сбережениями

Сбережения, которые не планируется тратить в ближайшее время, лучше хранить частично в рублях, частично в валюте.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в фильме Нашили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения".

"Если у вас небольшие сбережения, то, в целом, можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы запланировали сохранить больше, чем на один год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте", — сказал Кудрин. Об ожиданиях, связанных с курсом рубля, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".