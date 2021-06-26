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Пока власти Петрозаводска собирают совещания по борьбе с крысами, горожане боятся выходить на улицу (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:49, 27 Июня 2021

Накануне совещания в мэрии по проблемам дератизации жительница Петрозаводска сняла видео, как полчища крыс кишат возле ее дома.

«У нас по улице Калинина 44, около мусорных баков водятся огромные крысы и живут они в подвале нашего дома. Иногда даже на улицу страшно выйти, потому что их очень много. А рядом всё-таки жилые дома и школа», — написала автор видео, опубликованного в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

Сегодня глава города Владимир Любарский объявил, что проблемы борьбы с крысами будет обсуждаться  в понедельник на планерке в мэрии. Она будет транслироваться в режиме онлайн.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2021-06-27 16:48:52
Сколько лет продолжается это безобразие? Тратятся регулярно бюджетные деньги , а крысы только посмеиваются. Значит меры не эффективны и надо пошевелить мозгами и найти более рациональный метод. Разучились думать или деньги и так платят?
Off
2021-06-27 16:15:35
Там где правят педроссы , всегда разруха и полчища крыс . Хмм .Символично . )))
наташка
2021-06-27 16:00:11
Старушонки постоянно голубей и чаек возле помойки подкармливают. Для них даже специальную площадку сделали с крышей и сетками. Кому жаловаться на старушонок ? Фокина нет.
Изя
2021-06-27 15:56:46
Мирошникм уже нет , а крысы живут и здравствуют , при чём везде )))
кир
2021-06-27 15:47:44
Пофиг нам макаревич, - сказал кот. Не любим мы его и знать не желаем. А граждане наши не боятся крыс, - подкармливают их и птиц. А также бродячих собак и кошек.
Os
2021-06-27 15:44:08
Крыса редко нападает на человека, если только ее загнать в угол. Это ж не собака.
Макар
2021-06-27 15:32:35
Про крыс ещё Макаревич пел, лет 20 назад или больше, но ничего не меняется...
Кстати,крысы могут и Ковид разносить!
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