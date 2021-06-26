Пока власти Петрозаводска собирают совещания по борьбе с крысами, горожане боятся выходить на улицу (ВИДЕО)

Накануне совещания в мэрии по проблемам дератизации жительница Петрозаводска сняла видео, как полчища крыс кишат возле ее дома.

«У нас по улице Калинина 44, около мусорных баков водятся огромные крысы и живут они в подвале нашего дома. Иногда даже на улицу страшно выйти, потому что их очень много. А рядом всё-таки жилые дома и школа», — написала автор видео, опубликованного в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

Сегодня глава города Владимир Любарский объявил, что проблемы борьбы с крысами будет обсуждаться в понедельник на планерке в мэрии. Она будет транслироваться в режиме онлайн.