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Пока закрыты границы: Эксперты назвали 5 курортных направлений, где можно восстановиться после ковида

Новости. Общество
14:24, 28 Февраля 2021
фото: © iStock
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Эксперты назвали лучшие курортные направления России для оздоровительного отдыха, сообщает паблик "СтопКоронавирус.РФ".

Границы ещё закрыты, а сил сидеть взаперти уже нет? Эксперты назвали лучшие курортные направления России для оздоровительного отдыха. Выбирайте, какое направление вам нравится больше!

Минеральные Воды
На кавказский курорт приезжают не только по назначению врача, но и для профилактики заболеваний. Здесь можно насладиться свежим горным воздухом, пройтись по терренкурам и, конечно, выпить лечебной воды из знаменитых минеральных источников.

Крым
Ялта — выбор тех, кто хочет заняться лечением острых и хронических заболеваний органов дыхания. Воздух здесь насыщен йодом, кальцием, фитонцидами и эфирными маслами, выделяемыми можжевельником, сосной и елью. В Феодосию туристы едут за профилактикой и лечением болезней опорно-двигательного аппарата, а также для психологической и эмоциональной перезагрузки. Для успокоения нервной системы выбирают Евпаторию.

Краснодарский край
Для лечения органов дыхания и ускорения выздоровления после пневмонии и бронхита приезжают в Краснодарский край. Богатая местная флора насыщает воздух полезными веществами, подавляющими вредные бактерии и микроорганизмы.

Сочи
Это идеальное место для психоэмоциональной перезагрузки. Сюда едут за солнечными и воздушными ваннами, а также за грязелечением. Морской воздух благоприятно воздействует на состояние организма благодаря повышенному содержанию йода и соли.

Сибирь
Для полноценной перезагрузки всего организма жители больших городов едут на Алтай. Особенно полезен местный воздух для астматиков. В регионе расположены азотно-кремнистые термальные источники и есть возможность пройти множество грязевых процедур.

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