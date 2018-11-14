Поклонников Анны Нетребко шокировали ценой на билеты

В России организаторы концертов ставят такие цены на билеты, что дешевле слетать в Европу, чтобы послушать оперную диву.

Сама Анна возмущена такой ситуацией, но никак не может повлиять на нее. Еще в начале этого года она посвятила гневный пост ценам на билеты в Большой театр, где она обычно выступает для россиян и гостей столицы, пишет WomanHit.

Звезда узнала, что ее поклонникам пришлось заплатить сотни тысяч рублей, чтобы насладиться ее вокалом. Народная артистка даже грозилась перестать выступать в России.

"К сожалению, я не в силах бороться с мафией и ценами на билеты в России, вы уж извините. Мне очень жаль зрителей…", – сообщила звезда в соцсети. – "Одно могу сказать, что гонорар у меня приблизительно один и тот же везде, вот только цены на билеты почему-то разные… Мне жаль".