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Новости. Общество
20:20, 14 Ноября 2018
фото: Instagram / anna_netrebko_yusi_tiago

Поклонников Анны Нетребко шокировали ценой на билеты

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В России организаторы концертов ставят такие цены на билеты, что дешевле слетать в Европу, чтобы послушать оперную диву.

Сама Анна возмущена такой ситуацией, но никак не может повлиять на нее. Еще в начале этого года она посвятила гневный пост ценам на билеты в Большой театр, где она обычно выступает для россиян и гостей столицы, пишет WomanHit.

Звезда узнала, что ее поклонникам пришлось заплатить сотни тысяч рублей, чтобы насладиться ее вокалом. Народная артистка даже грозилась перестать выступать в России.

"К сожалению, я не в силах бороться с мафией и ценами на билеты в России, вы уж извините. Мне очень жаль зрителей…", – сообщила звезда в соцсети. – "Одно могу сказать, что гонорар у меня приблизительно один и тот же везде, вот только цены на билеты почему-то разные… Мне жаль".

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