Поклонская рассказала о самоизоляции семьи и кота из-за коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд — вот такой заголовок висит сегодня в новостях. Я общалась с друзьями из Италии, спрашивала, чем я могу помочь. Так они мне сказали: «Пока не поздно и всё ещё под контролем, вы можете изменить ситуацию в вашей стране (России). Изоляция граждан на данном этапе работает, и можно спасти человеческие жизни. Отнеситесь к этому более жёстко и серьёзно. Не повторяйте ошибок других стран». Друзья, мы все видим, какие серьёзные меры приняты руководством России по недопущению распространения этой заразы. Призываю граждан поддержать и соблюдать данные меры! Ради себя и родных людей! Никто не спасёт человека, если он сам этого не хочет. Правительство страны делает всё необходимое. От нас с вами требуется временная самоизоляция — нужно находиться дома. Если сейчас это поймут все, и каждый человек проявит дисциплинированность, мы пройдем этот сложный период быстро и с наименьшими потерями. Китайцы для нас хороший пример. Если у вас на работе ввели карантин, значит, нужно отсидеться в своей квартире. Если у вас заболело горло или поднялась температура - не ходите в офис, чтобы перезаражать всех вокруг. Даже если вы думаете, что у вас нет вируса - проявите уважение к другим. Люди и так перепуганы. От себя лично искренне желаю прекрасной Италии и всему миру поскорее избавиться от этой «чумы XXI века». P. S. У нас вся семья на самоизоляции. И даже кот ???? #сидимдома