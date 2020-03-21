Поклонская рассказала о самоизоляции семьи и кота из-за коронавируса

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, комментируя ситуацию с коронавирусом, призвала россиян придерживаться самоизоляции и сообщила, что у нее "вся семья на самоизоляции, и даже кот".

"Я общалась с друзьями из Италии, спрашивала, чем я могу помочь. Так они мне сказали: "Пока не поздно и все еще под контролем, вы можете изменить ситуацию в вашей стране (России). Изоляция граждан на данном этапе работает, и можно спасти человеческие жизни"... Друзья, мы все видим, какие серьезные меры приняты руководством России по недопущению распространения этой заразы. Призываю граждан поддержать и соблюдать данные меры", - написала она в Instagram.

Как отметила Поклонская, власти РФ делают все необходимое, "от нас с вами требуется временная самоизоляция - нужно находиться дома". По ее мнению, если каждый человек проявит дисциплинированность, "мы пройдем этот сложный период быстро и с наименьшими потерями".

"От себя лично искренне желаю прекрасной Италии и всему миру поскорее избавиться от этой "чумы XXI века". P.S. У нас вся семья на самоизоляции. И даже кот. #сидимдома", - заключила она, отмечает РИА Новости.