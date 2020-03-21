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Поклонская рассказала о самоизоляции семьи и кота из-за коронавируса

Новости. Общество
18:00, 21 Марта 2020
фото: © ТАСС
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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, комментируя ситуацию с коронавирусом, призвала россиян придерживаться самоизоляции и сообщила, что у нее "вся семья на самоизоляции, и даже кот".

"Я общалась с друзьями из Италии, спрашивала, чем я могу помочь. Так они мне сказали: "Пока не поздно и все еще под контролем, вы можете изменить ситуацию в вашей стране (России). Изоляция граждан на данном этапе работает, и можно спасти человеческие жизни"... Друзья, мы все видим, какие серьезные меры приняты руководством России по недопущению распространения этой заразы. Призываю граждан поддержать и соблюдать данные меры", - написала она в Instagram.

Как отметила Поклонская, власти РФ делают все необходимое, "от нас с вами требуется временная самоизоляция - нужно находиться дома". По ее мнению, если каждый человек проявит дисциплинированность, "мы пройдем этот сложный период быстро и с наименьшими потерями".

"От себя лично искренне желаю прекрасной Италии и всему миру поскорее избавиться от этой "чумы XXI века". P.S. У нас вся семья на самоизоляции. И даже кот. #сидимдома", - заключила она, отмечает РИА Новости.

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Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд — вот такой заголовок висит сегодня в новостях. Я общалась с друзьями из Италии, спрашивала, чем я могу помочь. Так они мне сказали: «Пока не поздно и всё ещё под контролем, вы можете изменить ситуацию в вашей стране (России). Изоляция граждан на данном этапе работает, и можно спасти человеческие жизни. Отнеситесь к этому более жёстко и серьёзно. Не повторяйте ошибок других стран». Друзья, мы все видим, какие серьёзные меры приняты руководством России по недопущению распространения этой заразы. Призываю граждан поддержать и соблюдать данные меры! Ради себя и родных людей! Никто не спасёт человека, если он сам этого не хочет. Правительство страны делает всё необходимое. От нас с вами требуется временная самоизоляция — нужно находиться дома. Если сейчас это поймут все, и каждый человек проявит дисциплинированность, мы пройдем этот сложный период быстро и с наименьшими потерями. Китайцы для нас хороший пример. Если у вас на работе ввели карантин, значит, нужно отсидеться в своей квартире. Если у вас заболело горло или поднялась температура - не ходите в офис, чтобы перезаражать всех вокруг. Даже если вы думаете, что у вас нет вируса - проявите уважение к другим. Люди и так перепуганы. От себя лично искренне желаю прекрасной Италии и всему миру поскорее избавиться от этой «чумы XXI века». P. S. У нас вся семья на самоизоляции. И даже кот ???? #сидимдома

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