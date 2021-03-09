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Покрытый тату мужчина раздвоил язык, закрасил глазные яблоки и прослыл дьяволом

Новости. Общество
21:30, 09 Марта 2021
фото: @dxnxxl.gvr
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Покрытый татуировками мужчина из города Куэрнавака, Мексика, потративший около 118,5 тысячи мексиканских песо (411,2 тысячи рублей) на модификации тела, прослыл дьяволом.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на газету Daily Mirror.

24-летний отец восьмилетней дочери Маурисио Мандоза (Mauricio Mandoza) заинтересовался татуировками в пять лет, когда сходил с отцом на тату-сеанс. Первую татуировку он набил самостоятельно в 18 лет. После этого он увлекся модификациями и покрыл лицо и тело более чем 160 татуировками. Кроме того, он раздвоил язык, покрыл глазные яблоки чернилами и сделал 19 пирсингов.

Мандоза утверждает, что на его коже осталось 25 процентов незакрашенных участков. Некоторые рисунки представляют для молодого отца особую значимость, в частности, дни рождения родителей и инициалы дочери.

Увлечение татуировками со временем переросло в профессию: мексиканец открыл тату-студию, в которой принял уже более 190 клиентов. Мандоза признается, что окружающие нередко осуждают его внешний вид и называют дьяволом. "Но я не позволяю этим комментариям влиять на меня", — подчеркнул он.

Семья и друзья поддерживают его страсть к модификациям. Желающим сделать татуировки Мандоза советует тщательно обдумать свое решение, чтобы в будущем не пожалеть. Он также призывает внимательно выбирать тату-мастера и перед сеансом изучить работы специалиста.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-03-09 22:40:57
У латинасов свои причуды. Скоро перед ними тоже на колено вставать будете.
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