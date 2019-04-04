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Новости. Общество
11:04, 04 Апреля 2019
фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Покупательская способность зарплат в районах Карелии выше, чем в среднем по России

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Средняя заработная плата в районных центрах Карелии в 2018 году была выше стоимости минимального набора товаров и услуг в 2,23 раза – это лучше среднероссийского показателя.

Такие расчеты были сделаны при составлении рейтинга регионов России по уровню заработной платы в малых и средних городах с населением менее 200 тыс. человек. В Карелии к таким городам относятся все районные центры.

Рейтинг, составленный агентством РИА Новости, показывает, на сколько средняя зарплата в малых и средних городах выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг (потребительской корзины). В среднем, по России зафиксировано превышение в 2 раза.

Какое место Карелия заняла в этом рейтинге, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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goo
2019-04-04 11:44:05
"Рейтинг, составленный агентством РИА Новости"
Киселев уже рейтинги составляет? Талантливый товарищ.
zanoza
2019-04-04 11:23:44
С дуба рухнули не иначе! Получается что мы тут все куркули! Так что же тогда у нас при таких "высоких зарплатах" упала покупательская способность и об этом заявляют торговые предприятия. Ну хватит уже людям мозги пудрить!
User
2019-04-04 11:17:34
Шо, в районах и вторую пару обуви могут себе позволить?! Давно подозревал, что в Карелии богатое население. :) А где вводные данные? 2,23 раза от нуля - есть ноль.
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