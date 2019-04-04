Покупательская способность зарплат в районах Карелии выше, чем в среднем по России

Средняя заработная плата в районных центрах Карелии в 2018 году была выше стоимости минимального набора товаров и услуг в 2,23 раза – это лучше среднероссийского показателя.

Такие расчеты были сделаны при составлении рейтинга регионов России по уровню заработной платы в малых и средних городах с населением менее 200 тыс. человек. В Карелии к таким городам относятся все районные центры.

Рейтинг, составленный агентством РИА Новости, показывает, на сколько средняя зарплата в малых и средних городах выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг (потребительской корзины). В среднем, по России зафиксировано превышение в 2 раза.

Какое место Карелия заняла в этом рейтинге, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".