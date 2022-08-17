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Покупка бани-бочки на неизвестном сайте оставила жителя Карелии без сбережений

Новости. Общество
18:00, 22 Августа 2022
фото: © shutterstock.com/Zorro 999

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В Петрозаводске полицейские расследуют очередной случай мошенничество в сети, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 38-летний горожанин — директор одной из организаций, сообщивший, что из-за мошенников лишился 643 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, как на одном из популярных сайтов нашел профиль строительного магазина, где предлагались бытовки и бани-бочки — их директор решил приобрести для работников. Петрозаводчанин позвонил по указанному номеру, и взявший трубку собеседник предложил продолжить общение в мессенджере. Там с клиентом были оговорены условия сделки, а также направлен электронный договор и реквизиты, по которым необходимо было оплатить заказ.

Петрозаводчанин согласился и внёс полную стоимость — 643 тысяч рублей, но после этого продавец перестал выходить на связь.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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