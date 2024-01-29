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Покупка брендового платья обернулась для жительницы Петрозаводска потерей денег

Новости. Происшествия
11:30, 30 Января 2024
фото: © Maxim Goulidow / istockphoto

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Мошенники в сети обманули петрозаводчанку, которая собиралась купить брендовое платье.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 40-летней жительницы города — злоумышленники обманули ее в интернете.

Полицейским женщина рассказала, что в социальной сети нашла группу, в которой продавали брендовую одежду. Там петрозаводчанка выбрала платье и решила его купить. Когда она связалась с продавцом, тот сообщил ей, что за платье предусмотрена 100%-ая предоплата. Покупательница согласилась на эти условия и оплатила покупку по номеру счёта, который прислал ей продавец. Тот убедил клиентку, что товар ей отправят транспортной компанией, однако после получения денег на связь больше не выходил.

Брендовое платье жительница Петрозаводска так и не получила. Ущерб составил 5 659 рублей, сообщили  в пресс-службе МВД Карелии.

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