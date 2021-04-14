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Старое футбольное поле "Юности" отдадут школам Петрозаводска

Новости. Общество
18:00, 15 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Петрозаводск спортивный».
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Футбольный газон стадиона «Юность» будет распределен по заявкам городских образовательных организаций.

На городском стадионе «Юность» второй день идёт реконструкция. Специалисты волгоградской компания «Спорт Инжиниринг» продолжают запланированный комплекс работ на спортивном объекте. Об этом пишет паблик «Петрозаводск спортивный».

Демонтаж старого покрытия легкоатлетического ядра завершён, и сегодня рабочие начали демонтировать покрытие футбольного поля. Демонтаж проводится осторожно, потому что зелёный газон, послуживший футболу не один год, планируется использовать и далее. Старое спортивное покрытие легко поддаётся переносу благодаря мобильности современного газона.

Администрация Петрозаводска планирует распределить снятый газон по заявкам образовательных организаций города.

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