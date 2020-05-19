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Поликлиника в центре Петрозаводска осталась без парковки (ФОТО)

Новости. Общество
14:25, 19 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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В мэрии Петрозаводска объяснили, почему у поликлиники №1 по улице Свердлова,20 нет парковки.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился инвалид II группы и сообщил, что он приехал в поликлинику №1 на улице Свердлова, но не смог найти место для парковки, поэтому вынужден был поставить автомобиль "за три квартала".

"Остановка любых машин запрещена, – возмутился петрозаводчанин. – Не забрать ни инвалида, ни пенсионера. Подъехать невозможно. Все останавливаются на дороге. Нет знака, разрешающего временную остановку транспорта. У каждого здания, у госучреждения, от 10 до 20% парковки должно отдаваться инвалидам, иначе это будет нарушением Федерального закона о защите прав инвалидов". Отметим, что у поликлиники №1 на ул.Свердлова в принципе отсутствует парковка. С обеих сторон дороги установлены знаки, запрещающие остановку. Знак 3.27 "Остановка запрещена" не позволяет останавливаться более чем на 5 минут.

Обратившийся в редакцию инвалид отметил, что на данном участке удобнее был бы знак 3.28 "Стоянка запрещена", разрешающий останавливаться на автомобиле более чем на 5 минут.

За комментарием по ситуации с отсутствием парковки у госучреждения – поликлиники №1 "Столица на Онего" обратилась в мэрию Петрозаводска.

"Место для автостоянки инвалидов у поликлиники есть, – рассказали в пресс-службе администрации. – Оно расположено между учреждением и новым здание офис-центра, и расстояние от поликлиники до него составляет 50 метров, что укладывается в действующий норматив".

Правда, в мэрии отметили, что часто парковку для инвалидов занимают другие водители, автомобили которых регулярно увозят на штраф-стоянку сотрудники ГИБДД.

На вопрос, возможно ли установить вдоль дорог у поликлиники знаки "Стоянка запрещена", а не "Остановка запрещена", специалисты отдела транспорта прямого ответа не дали.

При этом отметили, что есть правила градостроения, согласно которым объект должен иметь парковку.

"Если это не решено своевременно, как в случае с поликлиникой, то учреждение для выполнение требования норм должно самостоятельно решать вопрос с выделением мест для стоянки транспорта, с нанесением дорожной разметки и установкой соответствующих дорожных знаков, в том числе и для инвалидов", - сказали в администрации города.

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