Полис ОСАГО в России начнут выдавать по-новому

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.

До принятия закона система тарификации ОСАГО не позволяла страховщикам предоставлять страхователям скидки с учетом их личностных характеристик, соблюдения правил дорожного движения и других факторов. Также нельзя было прекратить практику субсидирования одних категорий страхователей другими, пишут "Известия".

Новый закон предусматривает переход к ценообразованию в сфере ОСАГО на основе рыночных принципов и конкуренции.

Страховщиков наделили правом самостоятельно определять подход к применению базовых ставок тарифов страхования в пределах их максимальных и минимальных значений, которые регулирует Банк России. При этом они смогут учитывать личностные характеристики страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством.

Закон сохраняет ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО. Теперь на сайтах страховщиков разместят калькуляторы для расчета страховой премии.

Коэффициенты страховых тарифов устанавливает ЦБ в зависимости от ряда критериев. Также учитывается текущая ситуация с коронавирусом.

С 1 марта по 30 сентября этого года при покупке полиса без диагностической карты страхователь будет обязан представить ее позже. Если он не сделает этого, страховщик сможет в случае ДТП взыскать с владельца машины полную компенсацию, выплаченную потерпевшему.

Потерпевшие автовладельцы должны будут сообщать в страховую подробности проведения независимой технической экспертизы.