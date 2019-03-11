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Новости. Общество
13:41, 11 Марта 2019
фото: ИТАР-ТАСС

Политолог из Карелии нарисовал портрет современного чиновника

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Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.

В одном из интервью одного карельского чиновника прозвучали слова о применении им модернизационных практик: "У меня, например, даже все приложения в мобильном телефоне настроены на то, чтобы двигаться вперед: контроль активности, контроль сна и питания, изучение английского языка. Но я никого не хочу учить этому, это исключительно моя личная жизненная позиция". И тут же, кстати: "Приглашение приехать на работу в Карелию поступило мне в 2017 году 21 июня. В день памяти Великомученика Феодора Стратилата – покровителя судебных приставов".

Как же удивительно пафос перемен и индивидуального совершенствования может порой сочетаться с религиозным традиционализмом.

При этом у поколения нынешних чиновников сформировалось весьма специфичное отношение к работе.

Продолжение читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
йошкин кот
2019-03-11 15:03:23
в "портрете" НЕ нашлось места:
1. бумагомарательству - "нужна бумажка о согласовании бумажки за выдачу бумажки. в 3х экзАмплярах. или на бланке. но бланков нет, а копии не делаем".
2. "зуду отчетности" - требуется отчет за день/неделю/месяц/квартал/полугодие/год/пятилетку. нарастающим порядком. за непредоставление "нулевой" отчетности - в "карцер". снижение "процентовки" АППГ (аналогичный период прошлого года) - переписывай статистику.
Изя
2019-03-11 14:48:59
Указ Петра 1
о подчиненном в полном тексте выглядит так
"Подчиненный ( чиновник ) перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, чтобы умом своим не смущать начальства". -
бюджет
2019-03-11 14:20:46
Реут, поживи в деревне, с удобствами в огороде, а потом про высшие материи.
Гость
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