Политолог из Карелии нарисовал портрет современного чиновника

Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.

В одном из интервью одного карельского чиновника прозвучали слова о применении им модернизационных практик: "У меня, например, даже все приложения в мобильном телефоне настроены на то, чтобы двигаться вперед: контроль активности, контроль сна и питания, изучение английского языка. Но я никого не хочу учить этому, это исключительно моя личная жизненная позиция". И тут же, кстати: "Приглашение приехать на работу в Карелию поступило мне в 2017 году 21 июня. В день памяти Великомученика Феодора Стратилата – покровителя судебных приставов".

Как же удивительно пафос перемен и индивидуального совершенствования может порой сочетаться с религиозным традиционализмом.

При этом у поколения нынешних чиновников сформировалось весьма специфичное отношение к работе.

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