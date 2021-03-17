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Политолог о председателе горсовета Петрозаводска: "Он выстроил городскую политическую машину"

Новости. Политика
15:21, 18 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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Олег Реут считает, что глава Петросовета контролирует политическую ситуацию, даже находясь под арестом.

Арестованный председатель городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук по-прежнему является одним из игроков на местном политическом поле. Такое мнение высказал политолог Олег Реут в интервью "Столице на Онего".  

"Он выстроил городскую политическую машину и продолжает ее контролировать, даже несмотря на то, что пребывает под арестом. Последние восемь месяцев подтвердили очень важный тезис – политическая машина не наследуется. Никто не смог принудить Боднарчука сложить свои депутатские полномочия или отказаться от руководства городским отделением партии "Единая Россия".

О том, кто еще является игроком в борьбе за кресло мэра Петрозаводска читайте в статье "Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой".  

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Комментарии

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насмешница
2021-03-18 15:49:37
Так партия считает, что органы ошибаются?
Клим
2021-03-18 15:44:32
Кто же его принудит , если там его подельники и каматозники-назначенцы .
Никита
2021-03-18 15:39:42
Согласен , David , на выстроил ОПГ по распилу бюджета города .
David .
2021-03-18 15:32:47
Олега совсем.... это не политическая машина , опг-организованная правящая группировка.
Гость
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