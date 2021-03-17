Политолог о председателе горсовета Петрозаводска: "Он выстроил городскую политическую машину"

Олег Реут считает, что глава Петросовета контролирует политическую ситуацию, даже находясь под арестом.

Арестованный председатель городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук по-прежнему является одним из игроков на местном политическом поле. Такое мнение высказал политолог Олег Реут в интервью "Столице на Онего".

"Он выстроил городскую политическую машину и продолжает ее контролировать, даже несмотря на то, что пребывает под арестом. Последние восемь месяцев подтвердили очень важный тезис – политическая машина не наследуется. Никто не смог принудить Боднарчука сложить свои депутатские полномочия или отказаться от руководства городским отделением партии "Единая Россия".

О том, кто еще является игроком в борьбе за кресло мэра Петрозаводска читайте в статье "Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой".