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Политолог Олег Реут о выборах мэра: "В Петрозаводске осталась политика"

Новости. Политика
11:52, 18 Марта 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Карельский политолог Олег Реут считает, что судьба кресла мэра Петрозаводска непредсказуема, даже, несмотря на то, что в городе больше нет прямых выборов главы местного самоуправления.

До окончания полномочий главы Петрозаводского городского округа Ирины Мирошник остался месяц, а в карельской столице до сих пор не объявлен конкурс на эту должность, не названы его условия и даже не обсуждаются возможные кандидаты. Почему это происходит, "Столица на Онего" попросила объяснить политолога Олега Реута.

"Потому что в городе осталась политика, и у нас есть большое количество политических игроков, которые ведут свою игру. Это и депутаты городского совета, это и те, кто претендует войти в новый состав городского совета, который будет избран в сентябре, это и губернаторская администрация, это и городская администрация. Эти игроки следуют своим эгоистичным политическим целям и в зависимости от них реализуют собственные тактики", – считает карельский политолог.

Читайте полностью интервью с Олегом Реутом в рубрике "Политкухня".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-18 12:15:03
Этот хотя бы в плясках вокруг железяки дружбы замечен не был. В отличии от балетмейстера поташева.
Off
2021-03-18 12:20:03
театральный критик, социопатишка латентный . Лучше вокруг Дерева Дружбы плясать ..чем, как ты ..у задницы Начальника ,
Изя
2021-03-18 11:59:51
Наконец то Олежка появился , сейчас тролли начнут визжа :) ть и шипеть )))) :)
Off
2021-03-18 11:57:37
Блин , украли выборы , но все равно согласья нет. Получается не народ.. а всякие ОПГ выбирают мэра ?
Изя
2021-03-18 12:07:58
Off, едросы и чинуши )))
Умник
2021-03-18 11:57:01
А то мы не знали!? Как хорошо объяснил!?
Эта "политика" доведет город до "потопа", надо "лодки готовить"....хи,хи...
David .
2021-03-18 11:56:27
Кого Олега отпиариваешь? Какая политега в мЕееерии???? :)
кир
2021-03-18 12:20:30
давидка везде сует большой нос (сам сказал). В канализацию и в политику. Но историю совсем не знает, как диаспора Россию привела к катастрофе. И что потом с нею было. А какой спрос с санитара морга? Сказал умный кот.
Гость
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