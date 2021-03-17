Политолог Олег Реут о выборах мэра: "В Петрозаводске осталась политика"

Карельский политолог Олег Реут считает, что судьба кресла мэра Петрозаводска непредсказуема, даже, несмотря на то, что в городе больше нет прямых выборов главы местного самоуправления.

До окончания полномочий главы Петрозаводского городского округа Ирины Мирошник остался месяц, а в карельской столице до сих пор не объявлен конкурс на эту должность, не названы его условия и даже не обсуждаются возможные кандидаты. Почему это происходит, "Столица на Онего" попросила объяснить политолога Олега Реута.

"Потому что в городе осталась политика, и у нас есть большое количество политических игроков, которые ведут свою игру. Это и депутаты городского совета, это и те, кто претендует войти в новый состав городского совета, который будет избран в сентябре, это и губернаторская администрация, это и городская администрация. Эти игроки следуют своим эгоистичным политическим целям и в зависимости от них реализуют собственные тактики", – считает карельский политолог.

Читайте полностью интервью с Олегом Реутом в рубрике "Политкухня".