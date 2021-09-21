Политолог оценил возможность назначения главы Минздрава Карелии на пост в Якутии

В Якутии обсуждается возможность возвращения в республику министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова и назначения его на пост в правительстве.

Об этом сообщило якутское издание Sakhaday.ru со ссылкой на местного политолога, который прокомментировал возможные кадровые перестановки в правительстве Якутии.

«Что касается Минздрав, то проблемы с ковидом, бардак, на который жалуется население, не должен пройти незамеченным. Лучше пригласили бы Михаила Охлопкова на уровне вице-премьера, но Карелия вряд ли отпустит», — сказал собеседник издания.

Охлопков возглавлял Минздрав Якутии с 2016 по 2018 годы, после чего был назначен на аналогичную должность в Карелии.