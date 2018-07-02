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Новости. Общество
12:09, 02 Июля 2018

Политолог предсказывает кадровые перестановки в районных администрациях Карелии

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Известный в Карелии политолог Олег Реут считает, что внутренняя экономическая повестка обретает общественно-политическую значимость, и государство начинает пересматривать основы налоговой политики и деформировать всю систему трудовых отношений.

По его словам, сегодня президент всё легче делегирует ответственность, а значит, общая динамичность системы будет расти. Достаточно вспомнить, как Путин проводил "прямую линию". Большинство вопросов о социальных бедах и несчастьях ему были просто неинтересны. Сразу оформилась довольно точная формула "падение рейтинга – плата за отказ разговаривать".

Как считает политолог, делегирование ответственности за развязывание управленческих узлов создают систему принципиально новых вызовов перед главами регионов. Они ставятся в обстоятельства необходимости пересмотра неформальных структур управления. Региональные политические режимы как никогда ранее должны начать демонстрировать, что готовы к изменениям, обеспечивающим выполнение усложняющихся управленческих задач президента.

"Поэтому не стоит удивляться, что довольно скоро в городских и районных администрациях Карелии начнутся кадровые перестановки. Беда, тем не менее, заключается в том, что нынешнее республиканское правительство представляет собой автономную группу влияния, сформированную по принципу демонстрации лояльности первому лицу", - пишет Олег Реут.

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