Политолог рассказал, почему не стоит бояться роботов

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В Карелии политолог и публицист Олег Реут выяснил, что конец света откладывается.
"Яндекс" приступил к практическим испытаниям беспилотных такси. Все ведущие банки идут по пути замены операционистов на терминалы 24/7. Инновационные гостиницы отказываются от сотрудников на ресепшене, с их функциями неплохо справляются роботы. Развитие технологий заставляет многих задумываться: "Заберут ли машины мою работу?".
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