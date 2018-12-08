Политолог разобрался, является Парфенчиков политиком или нет

Известный в Петрозаводске политолог Олег Реут проанализировал интервью главы Карелии Артура Парфенчикова.

Как пишет Реут, интересный момент связан с губернаторским определением того, что является политикой.

На спаренный вопрос: "Губернатор должен быть лоббистом? Или все-таки политиком?" последовал встречный: "Вот что такое политика, вы мне объясните? Я политикой никогда не занимался. Если в таком рафинированном, чистом виде политика – следить за своими рейтингами, где-то выступать – на это сейчас нет времени. Главное понимать, что это все придет через реальную работу. Я понимаю, что завод откроем, первый трактор пустим — это политика".

Очевидно, что политика не заключается в слежении за рейтингами и в формировании практик выступлений. Но сам приём, которым воспользовался Парфенчиков, заслуживает особого уточнения. Фактически он дал некорректное определение политики и тут же его опроверг или, по крайней мере, от него дистанцировался.

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