Полицейские из Карелии вернули туристу спрятанный в лесу чемодан с вещами

Житель Карелии обокрал туриста из Подмосковья, оставившего вещи в лесу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района с заявлением о краже обратился житель Подмосковья. Вместе с семьей он захотел посмотреть одну из достопримечательностей, но решил не брать с собой тяжелый чемодан и спрятал его в лесу, отправившись наслаждаться карельскими пейзажами.

После экскурсии его ждал неприятный сюрприз. Чемодан со всеми вещами пропал. Причинённый ущерб превысил 5 тысяч рублей.

Благодаря записям с камер наблюдения сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Чемодан в лесу обнаружил 59-летний местный житель, который перепрятал его, а на следующий день забрал домой и оставил для личного пользования.

Мужчина признался в содеянном и выдал похищенное. В настоящее время по статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело.