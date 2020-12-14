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Полицейские Карелии изъяли 65 тысяч пачек поддельных сигарет (ВИДЕО)

Новости. Криминал
13:53, 15 Декабря 2020
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии пресекли канал поставки поддельных сигарет, сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции задержали троих петрозаводчан, которые поставляли в Карелию партии фальсифицированных табачных изделий. Реализация паленого курева производилась в небольших торговых точках Петрозаводска, Сортавалы и Кондопоги, а также в других городах республики.

В ходе обыска полицейские изъяли более 65 тысяч пачек сигарет, оклеенных поддельными специальными марками, на общую сумму свыше 3 млн рублей.

В настоящее время в рамках уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки), ведется следствие.

Подозреваемым грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

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Комментарии

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dimchik19725
2020-12-15 14:05:14
Ну вот и началось..
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