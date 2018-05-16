Полицейские Карелии пересядут на велосипеды

Карельские полицейские 18 мая поддержат всероссийскую акцию "На работу на велосипеде!", сообщили в МВД республики.

Основной целью Всероссийской акции "На работу на велосипеде!" является пропаганда здорового образа жизни, безопасного поведения на дорогах. Она также призвана показать, что, велосипед это достойная альтернатива личному и общественному транспорту, особенно для жителей городов.

В год 300-летия российской полиции в акции примут участие сотрудники органов внутренних дел Карелии, члены их семей, представители Общественных советов при МВД по республике Карелия и при подразделениях полиции по муниципальным образованиям республики.

Кроме этого, карельские полицейские-велосипедисты примут участие в Едином дне велопарадов, который пройдет 20 мая 2018 года в Карелии и других регионах России.