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Полицейские Карелии разоблачили банду наркоторговцев с главарем

Новости. Криминал
16:12, 19 Февраля 2020
фото: © МВД Карелии
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия изобличили деятельность организованного преступного сообщества, сообщили в ведомстве.

Фигуранты осуществляли поставку наркотических средств в ряд субъектов Северо-Запада.

Лица, входящие в состав преступного сообщества, осуществляли сбыт наркотических средств на территории Карелии, Санкт-Петербурга, Псковской и Новгородской областей. Противоправная деятельность была хорошо законспирирована, а запрещенные вещества реализовывались "бесконтактным" способом через систему закладок-тайников.

В марте прошлого года сотрудники УНК МВД по Республике Карелия после продолжительной оперативной работы задержали первых подозреваемых. Трое фигурантов осуществляли поставку на территорию Карелии партии наркотика. Позже оперативники установили и задержали еще 2 участников преступной группы, исполнявших роли розничных закладчиков.

Полицейские продолжили оперативную разработку и установили причастность еще 7 лиц к деятельности Интернет-магазина по продаже наркотических средств. В их числе сбытчики различного уровня: от межрегионального курьера до розничных закладчиков, осуществлявших сбыт наркотических средств на территории 4 субъектов Северо-Западного Федерального округа. В Санкт-Петербурге был задержан организатор преступной схемы.

Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято более 3 килограммов различных наркотиков, в том числе гашиша, марихуаны, метилэфедрона, экстази и амфетамина. Уголовные дела по 82 эпизодам сбыта наркотических средств расследуются Следственным управлением МВД по Республике Карелия.

Сотрудники УНК МВД по Республике Карелия в максимально сжатые сроки установили схему сбыта наркотических средств, выявили сложную внутреннюю структуру и другие обстоятельства, позволившие инкриминировать фигурантам участие в организованном преступном сообществе. Уголовное дело возбуждено в отношении организатора и 11 активных участников указанного сообщества. Кроме того, установлена причастность членов ОПС к легализации денежных средств, полученных от противоправной деятельности, на сумму более полутора миллионов рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

В настоящее время работа интернет-магазина, в интересах которого действовали подозреваемые, пресечена.

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Комментарии

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новый
2020-02-19 16:34:54
Небритая морда НКВД с наганом. Пытали электричеством беззащитных борцунов с режимом. Либерасты, я правильно сказал ?
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