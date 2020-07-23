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Полицейские Карелии так быстро нашли грабителя, что он не успел ни выпить, ни закурить

Новости. Происшествия
06:50, 24 Июля 2020
фото: https://vk.com/mvd10
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В Беломорске грабитель отобрал у прохожего пакет с бутылкой алкоголя и сигаретами, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступило сообщение от 44-летнего жителя города. Мужчина рассказал, что, совершив покупки в продуктовом магазине, возвращался вечером домой. Уже на подходе к подъезду, у палисадника получил сильный удар по спине, от которого упал.

Неизвестный выхватил у него пакет, после чего скрылся. В пакете была бутылка крепкого алкоголя и пачка сигарет.

Сотрудниками полиции по горячим следам был задержан подозреваемый – 22-летний житель Сегежи. В настоящее время он задержан. Возбуждено уголовное дело. Похищенный алкоголь успели изъять.

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