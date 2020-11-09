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Полицейские не дали жителю Карелии пропить украденную канистру бензина

Новости. Криминал
16:31, 09 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Сотрудники полиции "не вовремя" нагрянули к подозреваемому в краже из гаража в Пудоже.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратился житель Пудожа. По его словам, когда он вернулся домой и пошел в сарай, то заметил, что из стены хозпостройки сорвано несколько досок. Проверив имущество, мужчина установил, что похищена 10-литровая канистра с бензином.

Оперативники выяснили, что к происшествию причастен 34-летний родственник потерпевшего. Он вырвал доски, проник в гараж и похитил канистру, которую продал своему знакомому. В качестве платы он попросил бутылку крепкого алкоголя, но употребить трофей не успел - полицейские обнаружили подозреваемого раньше, чем он успел получить оплату.  Канистру с бензином вернули законному владельцу.

В настоящее время имужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. За кражу незадачливому родственнику может грозить до 5 лет колонии.

Ранее петрозаводчанка устроила себе шопинг за чужой счет.

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