Полицейские не дали жителю Карелии пропить украденную канистру бензина

Сотрудники полиции "не вовремя" нагрянули к подозреваемому в краже из гаража в Пудоже.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратился житель Пудожа. По его словам, когда он вернулся домой и пошел в сарай, то заметил, что из стены хозпостройки сорвано несколько досок. Проверив имущество, мужчина установил, что похищена 10-литровая канистра с бензином.

Оперативники выяснили, что к происшествию причастен 34-летний родственник потерпевшего. Он вырвал доски, проник в гараж и похитил канистру, которую продал своему знакомому. В качестве платы он попросил бутылку крепкого алкоголя, но употребить трофей не успел - полицейские обнаружили подозреваемого раньше, чем он успел получить оплату. Канистру с бензином вернули законному владельцу.

В настоящее время имужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. За кражу незадачливому родственнику может грозить до 5 лет колонии.

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