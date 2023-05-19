Полицейские Петрозаводска помогли рассеянному жителю Подмосковья найти мобильный

Начальство полиции Петрозаводска объявило благодарность сотрудникам патрульно-постовой службы.

В дежурную часть полиции карельской столицы обратился 24-летний житель Московской области. Он попросил объявить благодарность сотрудникам патрульно-постовой службы.

В Петрозаводске мужчина потерял мобильный телефон. Он обратился за помощью в правоохранительные органы, полицейские помогли найти гаджет.



«Прошу объявить благодарность автопатрулю № 207 за оказание содействия в поиске утерянного телефона, а также за корректное отношение к гражданам», - написал гость республики.

Руководители правоохранительных органов Петрозаводска вынесли благодарность «за образцовое исполнение обязанностей и высокий профессионализм», рассказали в пресс-службе республиканского МВД.