Полицейские Петрозаводска устроили погоню за "неадекватным" водителем (ВИДЕО)

В Госавтоинспекцию Петрозаводска поступило сообщение от гражданина о неадекватном поведении водителя Volkswagen в районе СКЗ.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, на улице Сулажгорского Кирпичного Завода автоинспекторы заметили указанный автомобиль и начали его преследование.

Водитель игнорировал требования и увеличивал скорость.

На лесной дороге водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего попытался сбежать.



Как выяснилось, у 34-летнего водителя не было прав. Нарушитель к тому же был пьян.

На автомобиле были установлены подложные номера.

В отношении мужчины составлено пять протоколов об административных правонарушениях.

Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.