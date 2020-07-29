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Полицейские Петрозаводска устроили погоню за "неадекватным" водителем (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:31, 30 Июля 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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В Госавтоинспекцию Петрозаводска поступило сообщение от гражданина о неадекватном поведении водителя Volkswagen в районе СКЗ.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, на улице Сулажгорского Кирпичного Завода автоинспекторы заметили указанный автомобиль и начали его преследование.

Водитель игнорировал требования и увеличивал скорость.

На лесной дороге водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего попытался сбежать. 
 
Как выяснилось, у 34-летнего водителя не было прав. Нарушитель к тому же был пьян.

На автомобиле были установлены подложные номера.

В отношении мужчины составлено пять протоколов об административных правонарушениях.

Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

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