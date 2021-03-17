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Полицейские Петрозаводска закрыли интернет-магазин по продаже наркотиков – бизнесмен арестован

Новости. Криминал
13:58, 18 Марта 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин
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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД Петрозаводска установили причастность шести жителей Карелии к наркобизнесу, сообщили в МВД республики.

Организаторы противоправной деятельности задержаны при силовой поддержке спецподразделения "Гром" с поличным на месте выращивания конопли и хранения приготовленной к сбыту марихуаны.

Установлено, что двое местных жителей 32 и 34 лет создали в интернете магазин по продаже наркотика растительного происхождения. Предварительно они изучили рынок и технологию изготовления, а также приобрели в Петрозаводске и Прионежье два частных дома, где выращивали наркосодержащие растения. Мужчины привлекли к незаконному бизнесу четверых подельников. Им поставлялись оптовые партии марихуаны через тайники-закладки для дальнейшего бесконтактного сбыта розничным клиентам.

В результате оперативной разработки созданный фигурантами магазин закрыт. Полицейскими задокументировано 10 фактов преступной деятельности, из незаконного оборота изъято свыше 8 килограммов приготовленного к сбыту зелья. Кроме того, при обысках изъяты гаджеты и банковские карты, на которые осуществлялись переводы денежных средств за поставленный "товар". По версии следствия, сумма незаконно заработанных денежных средств может исчисляться десятками миллионов рублей.

В настоящее время один из организаторов находится под стражей, в отношении второго избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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