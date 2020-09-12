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Полицейские поймали подростка, воровавшего из автомобилей на севере Карелии

Новости. Криминал
12:38, 13 Сентября 2020
фото: © РИА Новости. Константин Чалабов
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В Кеми задержали подростка, подозреваемого в серии хищений из автомобилей, сообщили в МВД Карелии.

По информации министерства, юноша брался за дверные ручки машин, проверяя, открыты ли они. Если удача была на его стороне, то проникал внутрь и похищал какую-нибудь, приглянувшуюся ему мелочь: как фонарик, жевательная резинка, парфюм. Когда подросток был установлен, сотрудники выяснили, что он похитил еще и мобильный телефон. Юноша рассказал полицейским, из какой именно машины он взял гаджет.

Сотрудники уголовного розыска установили владелицу похищенного, которая пояснила, что телефон у нее действительно пропал, но в полицию она не обращалась. Изъятый у подростка мобильник, полицией был возвращен потерпевшей.

По факту кражи мобильного телефона возбуждено уголовное дело.

Ранее в Карелии подросток попался на краже канализационных люков.

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