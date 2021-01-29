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Полицейские в Карелии нашли 45-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал

Новости. Общество
17:55, 30 Января 2021
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Житель Олонца ушел ночью 27 января из дома, о его местонахождении ничего не было известно.

Ранее сообщалось, полиция Олонецкого района разыскивает без вести пропавшего 45-летнего Игоря Ч. Житель Олонца в ночь на 27 января ушел из дома и пропал.

По информации МВД Карелии, сотрудники полиции Олонецкого района установили местонахождение гражданина, ориентировка на которого была размещена 29 января. Криминальной составляющей в исчезновении нет.

В МВД поблагодарили всех, кто откликнулся, за содействие органам внутренних дел.

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