Полицейские в Карелии нашли 45-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал

Житель Олонца ушел ночью 27 января из дома, о его местонахождении ничего не было известно.

Ранее сообщалось, полиция Олонецкого района разыскивает без вести пропавшего 45-летнего Игоря Ч. Житель Олонца в ночь на 27 января ушел из дома и пропал.

По информации МВД Карелии, сотрудники полиции Олонецкого района установили местонахождение гражданина, ориентировка на которого была размещена 29 января. Криминальной составляющей в исчезновении нет.

В МВД поблагодарили всех, кто откликнулся, за содействие органам внутренних дел.